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Космический череп несется к Земле

Фото: pixabay.com
Каменная глыба с глазами-дырами приближается к нашей планете

Комета 2015 TB145 в среду, 3 октября, максимально сблизится с Землей. Это уже третий раз, когда ученые могут ее хорошенько разглядеть. А посмотреть есть на что: в форме человеческого черепа с провалами вместо глаз и рта, каменная глыба наводит ужас на бывалых исследователей.

Комету открыли в 2015 г., напоминает CNN. Сначала ученые решили, что это астероид. Но после того, как объект пронесся на расстоянии всего 484 тыс. км от Земли, то есть всего в 1,3 раза дальше орбиты Луны, сомнений не осталось: это ядро кометы. Хвост свой эта комета "растеряла" из-за частого сближения с Солнцем и другими крупными телами. В результате носится по Галактике одиноким камнем.

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Надо сказать, размер кометы небольшой – примерно 625 м в поперечном сечении. На Землю за ее долгую историю существования падали объекты и побольше. Но вид светящегося черепа – зрелище не для слабонервных.

Впрочем, в этот раз увидят 2015 TB145 только астрономы с очень сильными телескопами. Дело в том, что сейчас объект приблизится к нашей планете на расстояние 5,87 млн км, что в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Заметить невооруженным глазом небесный череп можно будет только в 2088 г., когда он снова подлетит близко к Земле.

Вера СВЕТЛОВА
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