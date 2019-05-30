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"Убийцу метастазов" проверят в действии

Фото: pixabay.com
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Препарат создан специалистами "Росатома"

В России приступают к доклиническим исследованиям лекарственного средства, созданного на основе радиоактивного изотопа радий-223 и предназначенного для лечения костных метастазов. Входящий в состав корпорации "Росатом" Радиевый институт им. Хлопина в Санкт-Петербурге уже объявил конкурс на право проведения испытаний данного препарата на моделях опухолевого роста животных.

По своим химическим свойствам радий-223 похож на кальций: он накапливается в костных тканях, где зачастую и образуются метастазы. Это позволяет эффективно использовать радий-223 при адресной терапии многих онкологических заболеваний. Поэтому его уже прозвали "убийцей метастазов".

Кроме того, радий-223 считается перспективным медицинским радионуклидом, поскольку для воздействия ему не нужно образовывать связи со сложными биологически активными молекулами. Для использования достаточно простого неорганического соединения – хлорида Ra-223. Это значительно упрощает процесс создания альфа-излучающего радиофармпрепарата, пишет РИА "Новости".

Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

В некоторых странах, например, Германии, терапия на основе хлорида Ra-223 уже применяется. В России таких отечественных препаратов еще не было. Поэтому перед учеными "Росатома" стояла задача по укреплению фармацевтической безопасности страны.

Сейчас препарат разработан. Предстоящие доклинические испытания раствора хлорида радия-223 позволят оценить его противоопухолевую эффективность на мышах с агрессивным типом рака кожи – высокометастазирущей меланомой. Действие препарата проверят также на раннем этапе метастазирования опухоли у подопытных грызунов.

Когда препарат пройдет доклиническую проверку, начнутся его клинические испытания на больных раком предстательной железы с метастазами в кости, проходящих лечение в стационарах Минздрава РФ.

Радиевый институт был создан в 1922 г. для получения препаратов радия. Изначально именно этот институт был центром зарождения отечественной атомной науки. Сейчас там проводятся исследования, связанные, в основном, с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов. 

Николай ВИКТОРОВ
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