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Будьте осторожны: владельцам котов грозит шизофрения

Кадр из мультфильма "Простоквашино" (2018)
Ученые предупредили о новом факторе развития психического заболевания

Люди, страдающие шизофренией, чаще всех заводят кошек и котов. Такой вывод был сделан после проведения эксперимента, который показал, что люди с этим заболеванием обычно заражены токсоплазмозом – он может возникнуть из-за употребления в пищу недожаренного мяса. Еще одним переносчиком этой болезни являются кошки и коты.

Токсоплазмоз резко меняет поведение домашних любимцев, но может изменить и характер человека: люди становятся боле подозрительными и нарушают привычные правила.

Также ученые проверили, как часто токсоплазмозом страдают пациенты с проявлениями шизофрении. Выяснилось, что им болеют более 40% с психическим расстройством, – пишет "МедикФорум".

Симптомы токсоплазмоза похожи на обычный грипп, но могут серьезно навредить человеку. Как предупреждает телеканал "Мир 24", у пациентов ухудшается реакция, они быстрее теряют концентрацию и чаще попадают в дорожные аварии.

Дарья ПЕТРОВА
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