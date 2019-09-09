Астрономы услышали новые звуки непонятного происхождения

Китайские специалисты поймали загадочные сигналы из космоса. Им удалось это сделать при помощи самого большого в мире радиотелескопа с 500-метровой апертурой, который расположен в горах провинции Гуйчжоу.

Повторяющиеся быстрые радиовсплески – FRB - шли от неизвестного источника, который находится на расстоянии в 3 млрд световых лет от Земли. Они пока не опознаны.

Однако ученые "тщательно проверили и обработали" эти сигналы. Об этом сообщили сотрудники Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР, пишет ТАСС, ссылаясь на "Синьхуа".

Число этих радиовсплесков очень мало, чтобы делать какие-то выводы, сказали ученые. У них нет версий и объяснений, что это значит и кто нам может посылать такие сигналы, отмечает "Царьград".

Первые FRB были зафиксированы в 2007 г., и с того времени их было обнаружено почти 100. Эти всплески представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд.они единичны и после регистрации не повторяются, отмечает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, подобный сигнал из космоса зафиксировали калифорнийские астрономы. Они точно установили место, откуда он исходит. До этого стало известно, что канадские ученые поймали 13 новых быстрых радиовсплесков.