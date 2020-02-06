Разгадана тайна Тунгусского метеорита
Тунгусский метеорит упал в сибирской тайге в далеком 1908 году. Однако до сих пор ученые и авторитетные уфологи спорят о том, что именно за катастрофа произошла тогда. Версия о потерпевшем там крушение инопланетном корабле отвергается научным сообществом, ведь обломков летательного аппарата не нашли. Однако конспирологи выдвинули новую гипотезу: они считают, что инопланетяне спасли землян от неминуемой гибели.
По мнению альтернативных ученых, к Земле в 1908 г. приблизился огромный астероид. Столкновение с гигантским небесным телом неминуемо уничтожило бы человеческую цивилизацию. К счастью, таинственным пришельцам удалось изменить траекторию движения астероида, и жизнь на планете была спасена. Автор блога "Все и не о чем" на "Яндекс Дзен" считает, что эта теория имеет право на существование, ведь никем и никогда не была опровергнута.
Тунгусский метеорит рухнул в районе реки Подкаменная Тунгуска 17 июня 1908 года. Считается, что это небесное тело кометного происхождения или же часть разрушившегося космического тела. Мощность взрыва метеорита оценивается в 40 – 50 мт, что соответствует энергии самой мощной из взорванных водородных бомб. Другие оценки говорят о 10 – 15 мегатоннах.
Нескольких дней после взрыва на территории от Атлантики до центральной Сибири можно было видеть яркое свечение и светящиеся облака в небе. Лес рядом с местом падения был повален веером от центра.
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