Погода покажет плюсы

В московском регионе ожидаются снегопады и оттепель

Температурный режим в столице опять выше нормы. В пятницу, 26 января, за власть над регионом еще поборются скандинавский циклон и антициклон из Зауралья. Поэтому местами возможны снегопады, а на улице днем будет -7…-2 °С, рассказали "Газете.ру" в центре "Фобос".

В субботу, 27 января, победа антициклона проявится в периодически проясняющемся небе и в повышенном давлении - до 760 мм ртутного столба. Температура воздуха при этом будет такой же, как накануне.

В воскресенье, 28 января, океанические воздушные массы все-таки утвердят свое господство над столицей. Днем воздух прогреется до -4...-2 °С, ветер юго-западный, умеренный.

В понедельник, 29 января, начнется настоящая оттепель. В светлое время суток и в мегаполисе, и в области будет -5...0 °С и снег, снег, снег, которого во вторник, 30 января, станет еще больше, а в среду, 31 января, он превратится в дождь, сообщает Гидрометцентр.

При этом столбики термометров покажут в среду непривычные для конца января +3 °С. Однако к вечеру подует уже северный ветер, и в четверг, 1 февраля, заметно подморозит. Вот тогда покатаемся.