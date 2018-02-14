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Погода заставит страдать москвичей

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Жителям столицы грозят болезни и недомогания

Нынешняя зима бьет рекорд за рекордом. Сначала за весь декабрь солнце в столице светило лишь 7 минут в общей сложности. Потом в феврале на мегаполис обрушился небывалый заряд снега – за сутки осадков выпало столько, сколько редко бывает за целую зиму. И вот теперь новая напасть. В среду, 15 февраля, атмосферное давление в Москве поднимется до рекордной для этого дня отметки в 762 мм ртутного столба.

Москвичам это грозит головными болями, гипертоническими кризами, носовыми кровотечениями, повышенной тревожностью. В общем, этот день нужно будет просто постараться пережить. Кто сможет – тот молодец, дальше давление пойдет на спад. В четверг Росгидрометцентр прогнозирует уже 760 мм рт. ст., а далее до конца недели замрет на уровне 754 миллиметров.

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Виновником скачка давления стал антициклон. В среду ночью его центр как раз окажется над столицей. Соответственно, мороз тоже будет силен, до -13 °С в ночь на четверг. Днем потеплеет до -5…-7 °С. В пятницу ожидается до -10 °С в темное время суток и до -5 °С в полдень. В выходные вообще погода будет очень комфортная, не более -3 °С днем.

Все эти дни ожидается умеренный снег, слабый юго-восточный ветер, переменная облачность. 

Вера СВЕТЛОВА
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