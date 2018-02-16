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Моющие средства оказались страшнее сигарет

Фото: GLOBAL LOOK press
Домохозяйки и уборщицы могут претендовать на льготы по состоянию здоровья

Регулярное использование чистящих и моющих химических средств приводит к заболеваниям легких. С таким заявлением выступили специалисты Бергенского университета в Норвегии.

По мнению ученых, в зоне особого риска – домохозяйки и служащие клининговых компаний. Именно они ежедневно пользуются различными средствами для мытья полов, жидкостями для блеска стекол, аэрозолями для освежения воздуха, спреями для чистки мебели и прочими продуктами бытовой химической промышленности, которые были придуманы для облегчения их жизни, но по факту – добавляют проблем.

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Исследование, в котором приняли участие более 6 тысяч человек, длилось около 20 лет, говорится в статье на сайте MedicalXpress. Специалисты наблюдали за состоянием дыхательной системы добровольцев, одновременно фиксируя данные об их образе жизни, в частности, случаи соприкосновения с бытовой химией.

Оказалось, что у профессиональных уборщиц объем легких за год снижался на 7,1 мм, а у женщин, которые убираются дома самостоятельно, – на 4,3 миллиметра. Это соотносимо с показателями, которые фиксируются у злостных курильщиков со стажем. Кроме того, раздражение слизистой оболочки органов дыхания из-за веществ, которые женщины вдыхают при уборке, приводят к астме и другим болезням.

Интересно, что подобного влияния чистящих средств на мужчин ученые не заметили. Исследование продолжается. 

Вера СВЕТЛОВА
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