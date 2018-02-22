Диабетиков избавят от инсулина
Российские ученые совершили прорыв в медицине. Они научились выращивать инсулин-продуцирующие клетки из стволовых. Лабораторный продукт ничуть не отличается от натурального, то есть работают искусственно созданные клетки абсолютно так же, как и клетки поджелудочной железы, функционирование которой нарушается при диабете.
О достижении российской медицины в четверг, 22 февраля, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении". Она напомнила и о других передовых технологиях, уже доступных в нашей стране.
"Мы создали уже аутологичную уретру, мы создали элементы хрящевой ткани. У нас есть методы по созданию синтетической кожи, причем многослойной кожи, как у реального живого человека", - перечислила министр. По ее словам, российская наука сейчас находится на таком этапе, когда реально говорить об искусственном создании систем и органов человека, которые станут полноценной заменой тем, которые повреждены.
Что касается инсулин-продуцирующих клеток, то это достижение облегчит жизнь миллионам людей.
"Безусловным прорывом является создание инсулин-продуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией", – приводит РИА "Новости" слова Скворцовой.
Ранее ученые выяснили, что риску развития диабета второго типа наиболее подвержены одинокие люди.
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