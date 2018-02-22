Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Диабетиков избавят от инсулина

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Уникальные клетки для борьбы с сахарным диабетом синтезированы в лаборатории

Российские ученые совершили прорыв в медицине. Они научились выращивать инсулин-продуцирующие клетки из стволовых. Лабораторный продукт ничуть не отличается от натурального, то есть работают искусственно созданные клетки абсолютно так же, как и клетки поджелудочной железы, функционирование которой нарушается при диабете.

О достижении российской медицины в четверг, 22 февраля, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении". Она напомнила и о других передовых технологиях, уже доступных в нашей стране.

По теме

"Мы создали уже аутологичную уретру, мы создали элементы хрящевой ткани. У нас есть методы по созданию синтетической кожи, причем многослойной кожи, как у реального живого человека", - перечислила министр. По ее словам, российская наука сейчас находится на таком этапе, когда реально говорить об искусственном создании систем и органов человека, которые станут полноценной заменой тем, которые повреждены.

Что касается инсулин-продуцирующих клеток, то это достижение облегчит жизнь миллионам людей.

"Безусловным прорывом является создание инсулин-продуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией", – приводит РИА "Новости" слова Скворцовой.

Ранее ученые выяснили, что риску развития диабета второго типа наиболее подвержены одинокие люди.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне отчаялись накопить на жизнь

Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами

Российских керлингистов лишили медалей

Решение принято в отсутствие спортсмена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей