Одного из группы Дятлова нашли живым
Группа Дятлова погибла 59 лет назад. Особое внимание привлекла смерть Семена Золотарева. Его труп не смогли опознать родственники. Они утверждали, что на его теле есть новые татуировки и внешне он совершенно не похож на себя. Появилось предположение, что этот человек был секретным агентом, который выжил на перевале и сбежал в Израиль.
В 2003 г. в израильской газете появилась странная статья. В ней автор утверждал, что является Семеном Золотаревым. Он подробно описал свое бегство с перевала. По его словам, когда на группу напали, он выбежал из палатки и отправился в лес. От голода его спасла шоколадка, которую он с собой взял.
С тех пор автора стали искать все эксперты и журналисты. Люди верили, что Золотарев жив и находится в другой стране. Его нашли только в 2018 г. и пригласили на передачу "На самом деле", чтобы наконец развеять сомнения.
В студию пришел человек, назвавший себя Павлом Амнуэлем. Именно он написал ту статью, однако его слова разочаровали многих. Павел признался, что удивлен такому повышенному вниманию к заметке. Журналист утверждает, что написал свою статью в жанре фантастики.
"Я брал реальные события на перевале и придумывал фантастические варианты, какие могли бы быть. Есть такой жанр "фантастический очерк", – добавил он.
Таким образом, эксперты подтвердили, что на перевале погибли все участники группы, и количество фантастических версий теперь значительно сократилось. Однако до сих пор вокруг этой истории возникает множество предположений.
В данный момент более реальная и популярная теория об убийстве – местными манси, которые забили туристов дубинами. Так считает и радиолюбитель Валентин Дегтерев, который увидел доказательства нападения на фотографиях. При этом полиграф подтвердил, что Валентин не обрабатывал и не тасовал кадры. И все же исследователям еще предстоит разгадать тайны убийства туристов.
Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.
Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.
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