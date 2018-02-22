Одного из группы Дятлова нашли живым

Считавшийся погибшим турист проживает в Израиле

Группа Дятлова погибла 59 лет назад. Особое внимание привлекла смерть Семена Золотарева. Его труп не смогли опознать родственники. Они утверждали, что на его теле есть новые татуировки и внешне он совершенно не похож на себя. Появилось предположение, что этот человек был секретным агентом, который выжил на перевале и сбежал в Израиль.





В 2003 г. в израильской газете появилась странная статья. В ней автор утверждал, что является Семеном Золотаревым. Он подробно описал свое бегство с перевала. По его словам, когда на группу напали, он выбежал из палатки и отправился в лес. От голода его спасла шоколадка, которую он с собой взял.





С тех пор автора стали искать все эксперты и журналисты. Люди верили, что Золотарев жив и находится в другой стране. Его нашли только в 2018 г. и пригласили на передачу "На самом деле", чтобы наконец развеять сомнения.





В студию пришел человек, назвавший себя Павлом Амнуэлем. Именно он написал ту статью, однако его слова разочаровали многих. Павел признался, что удивлен такому повышенному вниманию к заметке. Журналист утверждает, что написал свою статью в жанре фантастики.

"Я брал реальные события на перевале и придумывал фантастические варианты, какие могли бы быть. Есть такой жанр "фантастический очерк", – добавил он.





Таким образом, эксперты подтвердили, что на перевале погибли все участники группы, и количество фантастических версий теперь значительно сократилось. Однако до сих пор вокруг этой истории возникает множество предположений.





В данный момент более реальная и популярная теория об убийстве – местными манси, которые забили туристов дубинами. Так считает и радиолюбитель Валентин Дегтерев, который увидел доказательства нападения на фотографиях. При этом полиграф подтвердил, что Валентин не обрабатывал и не тасовал кадры. И все же исследователям еще предстоит разгадать тайны убийства туристов.





Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.





Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.