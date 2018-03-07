Вредная еда ведет к тяжелой болезни
Главный врач клиники института питания Татарстана Юлий Бунов считает, что иммунодефицит возникает из-за того, что люди неправильно питаются.
Тех, кто приходит на к нему на прием, доктор сразу же огорошивает диагнозом. "Я говорю: "У вас СПИД!". И человек чуть не падает со стула", – цитирует Буйнова KazanFirst.
СПИД – это не обязательно ВИЧ, это синдром приобретенного иммунодефицита. И он может возникнуть и вследствие воздействия других вирусов, объясняет врач: "Разница просто в том, что ВИЧ вызывает полное отсутствие иммунитета, а иные вирусы или факторы способны создать острый иммунодефицит".
По мнению Буйнова, одним из факторов, ослабляющих иммунитет организма, является плохая ежедневная еда. Большинство покупают в магазине не особо полезные пельмени, белый хлеб, колбасу и мясопродукты. При этом испеченный из рафинированной муки белый хлеб смело можно назвать "съедобным пенопластом", а в мясопродукты и колбасу для того, чтобы они были красивого розового оттенка, добавляют вредный нитрит натрия.
Доктор Буйнов призвал россиян включить в рацион побольше овощей и фруктов, а также рыбы и морепродуктов. Что же делать тем, кто не может позволить себе покупать дорогую рыбу? Им врач посоветовал укреплять иммунитет льняным маслом. Достаточно добавить ложечку в салатную заправку, и организм с благодарностью откликнется.
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