Надвигается ледяной дождь

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Ухудшение погоды произойдет во второй половине дня в среду, 14 марта. Об этом предупредили синоптики. По их мнению, москвичи попадут под ледяной дождь.
Это произойдет "в вечернее время, то есть после 15 часов", уточнили метеорологи. Ближе к полуночи падающие с неба ледяные капли сменит мокрый снег, рассказали РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".
При этом температура будет около 0°C в столице и -3 ... +2°C в Подмосковье. Вечером осадки усилятся.
Завтра в столичном регионе заметно похолодает. Снег пойдет еще интенсивнее – начнется метель.
Хотя московский регион и попадет во власть достаточно теплого воздуха, погода все же будет неустойчивая. Ветер южный, 4-9 м/с, атмосферное давление, падая, к вечеру опустится до 740 мм ртутного столба.
В целом на этой неделе, как предупреждали ранее метеорологи, будет морозно. Днем столбики термометров окажутся в пределах 0 ... -10°C, а ночью опустятся до -5 ... -22°C, следует из прогноза Росгидрометцентра.
Накануне вечером МЧС сообщило жителям столичного региона об ожидающемся ночью и утром в среду гололеде. И на самом деле выпавшие во вторник, 13 марта, осадки, а также низкая температура воздуха привели к созданию на дорогах и тротуарах ледяной корки.
Между тем вчерашний день стал самым теплым с начала марта. Наиболее высокая температура месяца (+3,7°C ) была зафиксирована в 15:00 на метеостанции ВДНХ, сообщает "Гисметео".
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