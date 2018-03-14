Надвигается ледяной дождь

В столице вот-вот грянет природная катастрофа

Ухудшение погоды произойдет во второй половине дня в среду, 14 марта. Об этом предупредили синоптики. По их мнению, москвичи попадут под ледяной дождь.

Это произойдет "в вечернее время, то есть после 15 часов", уточнили метеорологи. Ближе к полуночи падающие с неба ледяные капли сменит мокрый снег, рассказали РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".

При этом температура будет около 0°C в столице и -3 ... +2°C в Подмосковье. Вечером осадки усилятся.

Завтра в столичном регионе заметно похолодает. Снег пойдет еще интенсивнее – начнется метель.

Хотя московский регион и попадет во власть достаточно теплого воздуха, погода все же будет неустойчивая. Ветер южный, 4-9 м/с, атмосферное давление, падая, к вечеру опустится до 740 мм ртутного столба.

В целом на этой неделе, как предупреждали ранее метеорологи, будет морозно. Днем столбики термометров окажутся в пределах 0 ... -10°C, а ночью опустятся до -5 ... -22°C, следует из прогноза Росгидрометцентра.

Накануне вечером МЧС сообщило жителям столичного региона об ожидающемся ночью и утром в среду гололеде. И на самом деле выпавшие во вторник, 13 марта, осадки, а также низкая температура воздуха привели к созданию на дорогах и тротуарах ледяной корки.

Между тем вчерашний день стал самым теплым с начала марта. Наиболее высокая температура месяца (+3,7°C ) была зафиксирована в 15:00 на метеостанции ВДНХ, сообщает "Гисметео".