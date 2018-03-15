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Гафт напугал поклонников на похоронах Табакова

Валентин Гафт. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Актер пришел проститься со своим другом

В четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Проводить в последний путь народного артиста СССР пришли несколько тысяч человек.

Внешний вид коллеги и друга Табакова, Валентина Гафта, вызвал беспокойство у поклонников актера, пишут Dni.ru. Валентин Иосифович выглядел усталым и измученным. Давно ходят слухи о тяжелой болезни артиста, и его появление у гроба Табакова лишь подлило масла в огонь. По словам присутствующих, Гафт даже не смог встать со стула, чтобы прочесть посвященные Табакову стихи.

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По данным источника, актеру сделали несколько сложных операций, на сутки его вводили в кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие Гафта не рассказывают, чем болен артист, что и вызывает разнообразные сплетни.  

Олег Табаков был госпитализирован в реанимацию Первой градской больницы в конце ноября прошлого года. В понедельник, 12 марта, он скончался от сердечного приступа. Похоронили Олега Павловича на Новодевичьем кладбище.

Валентина МАЙОРОВА
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