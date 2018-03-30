В Волоколамске введен режим повышенной готовности
Средства индивидуальной защиты начали получать жители подмосковного города Волоколамск, задыхающиеся от сильного неприятного запаха, исходящего от расположенной поблизости свалки. Это пока не противогазы, а маски и респираторы. Но сам факт указывает, насколько серьезна ситуация.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, с 30 марта в городе введен режим повышенной готовности. Экстренные службы усиливают мониторинг содержания вредных примесей в воздухе. Разрабатываются планы эвакуации граждан в случае крупного выброса токсичных веществ. Но о режиме чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС речи пока не идет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.
Проблема вокруг мусорного полигона "Ядрово" обострилась в начале 2018 года. Постоянная вонь дополняется периодическими выбросами резкопахнущего газа. "Утро" писало, что 21 марта из-за этого несколько десятков школьников были вынуждены обратиться к врачу.
Жители Волоколамска регулярно проводят акции с требованием закрыть свалку. Накануне перед зданием администрации в Волоколамске вновь собрался стихийный митинг. Люди настаивали, чтобы к ним вышли представители власти и сообщили, какие меры предприняты для ликвидации экологической катастрофы.
"Днем было экстренное собрание совета депутатов, на котором присутствовала общественность. На этом совещании прозвучало четкое указание: "Люди, если вам дорога жизнь ваших детей, забирайте их и увозите", – рассказал Business FM один из митингующих Алексей. По его информации, на собрании обсуждалась возможность введения в район химвойск. "Весь город вышел в порыве. Люди боятся за своих детей, люди боятся не проснуться утром", - подчеркнул Алексей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Руководитель Подмосковья в эфире телеканала "360" сообщил, что за 5 лет "были закрыты самые опасные полигоны": "Если сейчас сводит с ума один полигон, это "Ядрово", Волоколамск, то если бы не закрыли 24 полигона, была бы масштабная экологическая катастрофа. Был бы просто ад, потому что огромное количество мусора традиционно вывозится из Москвы и Московской области на эти полигоны". Вопрос с "Ядрово" он пообещал решить в кратчайшие сроки.
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