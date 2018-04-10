Ровесник первой русской революции рассказал о своем феномене

Самый пожилой житель Земли 112-летний японец Масадзо Нонака считает, что жизнь продлевают сладости и горячие ванны.

Масадзо родился 25 июля 1905 года. Он живет на северном острове Хоккайдо, где у его семьи есть отель рядом с термальными источниками, пишет Sky News. Ранее титул самого старого жителя планеты принадлежал испанцу Франциско Нуньесу Оливере, в феврале этого года он скончался в возрасте 113 лет.



Внучка Масадзо Нонака Юко Нонака говорит, что ее дед находится в добром здравии, хотя ему уже нужно инвалидное кресло.

"Ему нравится есть конфеты – японские или западные. Каждый день он читает газеты и часто принимает ванны в горячих источниках", – добавила она.

Япония известна своими долгожителями. В прошлом году правительство насчитало в стране 68 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. А дольше всех на Земле прожила француженка Жанна Кальман – 122 года и 164 дня.