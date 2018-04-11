Фрагменты тел жертв крушения Ан-148 таинственно исчезли

Экстренные службы утверждают, что поле в Раменском районе чистое

Поисковые отряды не обнаружили тел погибших на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом заявили в экстренных службах региона.

"Работа по обследованию района завершена, фрагменты человеческих тел не найдены", – сообщил источник РИА "Новости". Он подчеркнул, что в настоящее время все спасатели, участвовавшие в поисковой операции, уже вернулись в пункт постоянной дислокации в подмосковном Ногинске.

Накануне СМИ распространили слова одной из родственниц погибших при крушении Ан-148. Она утверждала, что возле деревни Степановское Раменского района Подмосковья до сих пор валяются части тел погибших, которые сразу не были найдены из-за глубокого снега. Район тут же оцепили, и следователи вместе с сотрудниками МЧС совершили повторный осмотр места падения самолета. По некоторым данным, им удалось обнаружить 13 обломков лайнера.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из московского аэропорта "Домодедово" в Орск 11 февраля, врезался в землю через несколько минут после взлета. Все 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.