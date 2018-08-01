В электричках начали действовать "собянинские льготы"

Московские пенсионеры получили право бесплатного проезда в пригородных поездах

Стоимость билетов на электричку больше не является поводом откладывать поездки на дачу для пенсионеров и других льготников Москвы. С 1 августа 2018 г. проезд на всех видах пригородных поездов для них стал совершенно бесплатным. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

"Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 млн москвичей. Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для проезда необходимо иметь при себе cоциальную карту москвича и оформить бесплатный билет", – указывается в сообщении.

Перед первой поездкой льготник должен предъявить соцкарту кассиру, чтобы тот записал на нее информацию о праве на льготу. После этого бесплатный билет можно будет получать любым удобным способом, в том числе распечатывать в автомате.

Важно, что право бесплатного проезда распространяется на все категории пригородных поездов, в том числе скорые и экспрессы. При этом конечной станцией может быть любой пункт в Московской области, а также станции в других областях, имеющие беспересадочное сообщение с Москвой или Московской областью. К примеру, бесплатно можно доехать на экспрессе до Рязани, Владимира, Тулы, Калуги, Твери, Гагарина, Александрова и так далее.

Право на бесплатный проезд в пригородных поездах получили пенсионеры, почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, а также приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по поддержке приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или ребенка-инвалида.

На сайте Собянина указывается, что реализация этой инициативы мэра требовала серьезной технической работы. Не исключено, что в первые дни могут возникать сбои. Поэтому граждане, имеющие право на льготу, но которые по каким-то причинам не смогли оформить бесплатный билет, могут обратиться за помощью в контакт-центр "Московского транспорта".