Британских читателей убеждают, что российская разведка совсем в упадке

Агентов ГРУ, покушавшихся на шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, разоблачил российский дипломат. Об этом сообщила британская Daily Express со ссылкой на осведомленный источник.

Как говорится в статье, на работавшего в Риме дипломата РФ агенты МИ-6 вышли довольно давно. Он, дескать, привлек их внимание своими публичными высказываниями о том, что мечтает навсегда распрощаться с родиной и жить за границей. После отравления Скрипалей в Лондоне решили, что этот сотрудник им может быть полезен. Его завербовали, и он начал работать на Британию под позывным "Аполлон".

В частности, он оказался осведомлен обо всех деталях операции ГРУ по устранению Скрипаля – и тут же поделился ими с новым начальством. Выдал настоящие имена "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", которых знал в лицо, а заодно и раскрыл всю международную сеть агентов Москвы.

За это "Аполлона" благодарные британцы тайно вывезли из посольства РФ в Риме, и теперь он припеваючи живет на территории Соединенного Королевства.

О том, что "Аполлон" знать не мог, написала во вторник, 11 сентября, уже другая британская газета The Sun. По ее сведениям, отравителей Скрипаля арестовать не получится. Их уже нет в живых – так, по словам российского оппозиционного политолога Андрея Пионтковского, которого цитирует таблоид, Москва наказала разоблаченных агентов. В качестве подтверждения приводится тот факт, что Кремль "дистанцировался" от расследования инцидента в Солсбери. То, что это именно Лондон отказался предоставить Москве информацию об отравлении российских граждан в Великобритании, включая данные о подозреваемых, британский таблоид не стал напоминать читателям.

Между тем в среду, 12 сентября, постоянное представительство России при ОЗХО собирает специальный брифинг, на котором будет поднят вопрос о "беспочвенных обвинениях против России в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери", сообщает РИА "Новости". Необходимо "начать конструктивное и содержательное обсуждение по этому вопросу без политических спекуляций", призвали российские дипломаты.