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Захарченко мог погибнуть в криминальных разборках

Александр Захарченко. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Бывший участник вооруженного сопротивления в Донбассе не видит "руки Москвы" в донецком теракте

Главу ДНР Александра Захарченко могли убить в ходе криминальных разборок, целью которых являлась борьба за собственность. Так считает экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин).

Комментируя сегодняшнее заявление замглавы СБУ Виктора Кононенко о том, что ликвидация донецкого лидера была на руку Москве, он назвал данное предположение "бредятиной".

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"Я думаю, что Захарченко убили по криминальным причинам, чисто коммерческим: дележ собственности, угля, контрабанды и всего остального... Я уверен, что государственная российская власть в этом участвовать не могла. Чтобы избавиться от Захарченко, Москве не требовалось его убивать, рисковать какими-то выборами, что-то устраивать..." – сказал в эфире НСН Стрелков.

По его мнению, чтобы отстранить от руководства ДНР его главу, было бы достаточно Захарченко "вызвать в Москву, где бы он остался, написав прошение по собственному желанию".

Стрелков не исключил участие именно украинских спецслужб в теракте в донецком кафе "Сепар" 31 августа, во время которого погиб Захарченко.

"СБУ могла это сделать, чтобы спровоцировать недовольство, обвинить Москву в убийстве", – заметил Стрелков.

Ранее в среду на брифинге в Киеве заместитель главы Службы безопасности Украины Кононенко заявил, что ликвидация главы ДНР выгодна России, чтобы "в дальнейшем контролировать временно оккупированные территории".

"Мы совершением терактов не занимаемся", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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