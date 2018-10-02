Данные об украинских разведчиках исчезли при странных обстоятельствах

"Люди в сером" причастны к тому, что издание OffGuardian удалило наделавшее много шума интервью бывшего офицера национальной жандармерии Франции, снайпера из охраны генерала Шарля де Голля, одного из создателей французского антитеррора Поля Барриля о причастности западных спецслужб к ликвидации главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом сегодня сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в редакции.

"Надавили местные, OffGuardian активно мониторится посольством Украины после вот этой статьи. Скорее всего, они на этот раз пожаловались в Форин Офис, те наслали на OffGuardian людей в сером", – рассказал изданию собеседник.

"Это первый случай за всю историю существования OffGuardian", – подчеркнул он.

OffGuardian разместило на своем сайте интервью французского специалиста по личной безопасности первых лиц Барриля 29 сентября. Однако спустя несколько часов после публикации материал исчез с портала.

"Я знаю, кто убил Александра Захарченко в Донецке. Это было сделано 3-м специальным полком военной разведки Украины. Обучение проводилось инструкторами США в Хмельницком учебном центре, одной из их баз на Украине… ЦРУ и "Зеленые береты" имеют самые передовые в мире мины-ловушки, а одна была в ресторане "Сепар" – это британский или американский "почерк", – заявил в интервью Барриль.

По мнению французского специалиста, для устранения Захарченко американцы или британцы использовали "местного крота", помогавшего группе, в задачу которой входила установка мины-ловушки. Он отметил, что Вашингтон и Лондон разжигают на Украине новую войну, в то время как Париж работает в рамках "нормандской четверки" для урегулирования ситуации в Донбассе.

Также Барриль рассказал, что планирует съездить в Донецк для встречи с врио главы самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным, чтобы передать ему детали того, что ему известно о гибели Захарченко.

Напомним, лидер республики погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа.