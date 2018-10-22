В керченской бойне обвинили российского музыканта

Сцены в клипе исполнителя Oxxxymiron сочли провокационными

Керченского стрелка могли натолкнуть на мысль о массовом убийстве жестокие кадры клипа на песню "Последний звонок" российского рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron. К такому выводу пришла Евгения Чудновец. После того как с нее сняли обвинения за репост видео с обнаженным ребенком, жительница Екатеринбурга взяла на себя миссию правозащитника и сообщает в соответствующие органы о различных нарушениях закона и порядка.

Увидев клип Oxxxymironа, где подростки стреляют по ученикам и преподавателям учебного заведения, Чудновец сразу поняла, что 18-летний Владислав Росляков был спровоцирован на преступление именно этими агрессивными кадрами. Об этом правозащитница тут же написала уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой.

"Я сообщила Анне Кузнецовой обычным сообщением в Facebook. В ответ она сказала, что приняла меры и сообщила, куда следует, об этом ролике. Я думаю, что она хочет заблокировать это видео", – приводит URA.RU слова Чудновец.

На всякий случай женщина написала жалобу на рэпера и в Роскомнадзор, а также намерена призвать к решительным действиям родительские комитеты по всей стране: с их поддержкой она планирует вообще запретить концерты Oxxxymironа.

Жертвами стрельбы и взрывов в керченском колледже 17 октября стали 20 человек. Около 70 получили ранения. Убийца покончил с собой. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной трагедии.

Ранее стало известно, что устроивший бойню молодой человек уничтожил свои личные вещи и детские фотографии.