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Кокорин и Мамаев ударились в религию

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Футболисты коротают дни в молитве

Скандально известные игроки "Краснодара" и "Зенита" вымаливают прощение, а заодно и мягкое наказание. Обращаются напрямую к Всевышнему.

Так, Павел Мамаев, как он сам утверждает, стал верующим в три года, когда его крестили, однако поистине воцерковленным человеком стал в СИЗО "Бутырка".

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"Здесь, конечно, больше времени с Богом общаться", – объяснил он корреспонденту "Извести".

В тюрьме хавбек "Краснодара" ударился в религию. Даже читает специальную литературу и требует еще больше книг.

"По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять", — заявил Павел.

С православной книгой можно заметить и его закадычного друга Александра Кокорина. Нападающий "Зенита" читает Новый Завет, несколько раз посещал местный храм, но без товарища. Их развели по разным камерам, за решеткой они не общаются.

"Главное — как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться", – оповестил футболист.

Напомним, Павел Мамаев и его коллега Александр Кокорин "прославились" в первой декаде октября. Отметив крепкими напитками 10-летие не менее крепкой дружбы, они устроили несколько драк. Жертвами неразлучной парочки стали трое: водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор центра "НАМИ" Сергей Гайсин. Дебоширов задержали спустя несколько дней после их хулиганских проделок, арестовали и поместили в следственный изолятор.

Оксана ПОДТУРКИНА
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