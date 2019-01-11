Следственный комитет опроверг данные СМИ об участниках нападения на россиян

Спустя сутки после публикации центра "Досье" Михаила Ходорковского публикации о результатах журналистского расследования о гибели трех российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике, в котором опровергалась основная версия их убийства, с заявлением выступил Следственный комитет России.

В ведомстве считают, что, инициируя в СМИ подобные статьи, ЦУР преследует одну цель – оправдать "собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных".

"Сотрудники интернет-проекта "Центр управления расследованиями" предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере $20 тыс. снять документальный фильм на территории Центрально-Африканской Республики, входящей в десятку наиболее опасных стран мира", – отметили в СК.

При этом россиян не обеспечили какой-либо охраной.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко в заявлении представила хронологию событий трагедии с журналистами.

По данным ведомства, журналисты приехали в ЦАР 28 июля 2018 г. на два дня раньше, чем планировали, и поэтому не смогли встретиться с местным координатором, так называемым "фиксером" Мартином, которого в расследовании "Досье" связали с одним из сотрудников РИА ФАН и вообще назвали несуществующим лицом.

Наши следователи допросили водителя группы Бьенвеню Доувокама, который рассказал, что журналисты сами наняли его для сопровождения в поездках. Также опровергается утверждение ЦУР, что он якобы имеет какое-то отношение к местной жандармерии.

В СК сообщили, что во время поездки россиян 30 июля из Сибю, где на выезде из города военный патруль предупредил журналистов об опасности ночных путешествий, около деревни Кпаку их "автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски".

"Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото– и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан", – говорится в сообщении Следственного комитета.

Указывается, что водитель воспользовался тем, что внимание бандитов отвлечено, и покинул место нападения на автомобиле.

Следствие устанавливает лиц, совершивших убийство российских граждан.

Также сегодня на традиционном брифинге информацию о расследовании в ЦАР и статьи в СМИ на этот счет прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы сказать, что у нас следствие идет, оно не завершено. Мне кажется, что необходимо задавать вопросы в том числе правоохранительным органам, в частности Следственному комитету", – обратилась она к журналистам.

По ее мнению, "нельзя распространять материалы, в которых содержатся прямые обвинения, без комментария со стороны следственных органов", занимающихся официальным расследованием, приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, есть реакция и от РИА ФАН, чей сотрудник фигурирует в материалах ЦУР. Агентство обратилось с открытым письмом в СК с просьбой проверить их достоверность. В ФАН назвали "Досье" "анонимными мошенниками", которые распространяют информацию, порочащую честь и достоинство их журналиста. Там предполагают, что подобные статьи имеют цель "отвести внимание следствия от осужденного беглого олигарха Михаила Ходорковского, предположительно имеющего непосредственное отношение к жестокому тройному убийству российских журналистов в ЦАР летом 2018 года".

Как напоминает URA.RU, ранее ЦУР обвинил в смерти наших документалистов человека из круга бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК Вагнера и деятельность которой в Африке по заказу Ходорковского Джемаль, Расторгуев и Радченко должны были исследовать.

