Второй перевал Дятлова: в Мурманской области таинственно погибли лыжники

Смерть туристов уже много лет вызывает многочисленные вопросы у их родных

Помимо странной гибели группы Дятлова в стране есть и еще одна не менее загадочная история. На Кольском полуострове, около реки Чивруай, 25 января 1973 г. умерли 8 студентов и 2 их руководителя при непонятных обстоятельствах. Родственники погибших не верят в то, что их близкие скончались от резкого перепада температур и сильного ветра.

Туристы собирались пройти по популярному и несложному лыжному пути. Однако осуществить задуманное студентам и их наставникам не удалось – людей, по словам местных жителей, нашли без глазниц, а перед смертью они якобы испытывали страх, совсем как группа Дятлова.

Многие, в том числе и родные погибших, подозревают, что в том районе военные проводили испытания ракет, это могло оглушить ребят. Такой же версии о гибели группы Дятлова придерживаются некоторые конспирологи, которые уже не раз находили доказательства того, что виновата ударная волна от взрыва или падения снаряда. Более того, известно, что незадолго до смерти лыжники разделились на две группы и отправились в разные стороны, как будто спасаясь от чего-то.

Любопытен и тот факт, по словам Виктора Ворошилова, брата одного из погибших в Мурманской области, что не всем родителям разрешили опознать тела своих скончавшихся детей. Ворошилов хочет узнать, что послужило причиной такого решения сотрудников правоохранительных органов. Совсем скоро он пройдет этот лыжный путь, чтобы узнать правду.

"В мистику я не верю. Я хочу получить достоверное научное объяснение. Хотя я знаю, что Кольский полуостров окутан мистическим шлейфом, там повышенный магнетизм, эзотерики ищут в этих краях легендарную северную страну Гиперборею", – рассказал Ворошилов изданию "Открытый нижний портал".

Похожий таинственный случай произошел в ночь на 2 февраля 1959 г. на Северном Урале. Тогда при загадочных обстоятельствах, которые пытаются объяснить и сейчас, погибло 9 человек.