Постыдные развлечения министра Латвии свалили на Россию

Репутация главного силовика оказалась подмоченной

Письма, которые были опубликованы от имени министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, являются фальшивкой. Об этом заявили в военном ведомстве Республики в среду, 20 февраля.

"Ложные электронные письма за подписью министра Пабрикса были отправлены с расположенных в России серверов", – указали в Риге.

Сам министр поблагодарил местных специалистов по кибербезопасности, которые "очень оперативно ликвидировали фальшивые письма" и вычислили отправителя, передает DELFI.

"Могу только гадать, чем я заслужил такое "внимание": критическим интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" или "слишком активной" работой на Мюнхенской конференции по безопасности", – сказал Пабрикс.

По его мнению, это было сделано с целью не только дискредитировать его самого и военное ведомство, но и "стимулировать недоверие в обществе".

Письма, вызвавшие скандал в Латвии, были разосланы накануне. В них сообщалось, что 16 февраля министр обороны был в рижском баре, где участвовал в неких "двусмысленных развлечениях". В частности, издание DELFI подтверждает, что также получило сообщение с фото, которое может быть "коллажем с лицом министра". Минобороны Республики утверждает, что глава ведомства в указанный период находился в Германии.