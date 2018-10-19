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Бизнес Латвии приходит в упадок

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Welscher
Предприятия закрываются с катастрофической скоростью

Кризис в Латвии дошел до последнего уровня. Организации, успешно работавшие много лет, вынуждены закрываться, поскольку не получают прибыли, но должны платить огромные налоги.

"Бизнес в Латвии полностью закончился, – заявила в эфире "Латвийского Радио-4" владелица магазина по продаже одежды в Риге Валентина. – И не только мы, многие магазины закрываются. Люди вообще перестали даже заходить в магазины. Это свидетельствует о безработице. У населения нет денег, их не интересуют уже никакие товары. Это продолжается в течение уже трех лет", – объяснила Валентина причину, по которой лишилась бизнеса.

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В целом, с начала 2018 г. из регистра предприятий Латвии исключено 16 тыс. организаций, из них более 14 тыс. – это общества с ограниченной ответственностью. При этом за тот же период зарегистрировано только 8,5 тыс. новых предприятий. По мнению президента Латвийского бизнес-союза Элины Эгле, происходящее – сигнал правительству о том, что его курс на усиление административной нагрузки убивает бизнес.

"Компании с оборотом до 50 тыс. евро нужно просто оставить в покое. Они должны платить налоги за рабочую силу и так далее, но административная нагрузка на них просто неадекватная. Это нужно пересмотреть. Надо просто давать людям возможность жить", – настаивает она.

Рекомендуют эксперты правительству Латвии обратить внимание и на реальные доходы людей, которые сильно сократились. "Мы очень много слышим о том, что у нас в стране повышаются зарплаты, растет ВВП. Где-то получается нестыковочка, отмечает Эгле. – Свободных ресурсов у людей все меньше и меньше. Человек платит крупным государственным компаниям за электричество, за газ, медицину: очень мало остается". 

Николай ВИКТОРОВ
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