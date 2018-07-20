Русофобия перестала кормить Латвию
Латвийская экономика страдает из-за напряженного
противостояния между РФ, Евросоюзом и США. Причем страна рискует многое
потерять, если продолжит занимать жесткую антироссийскую позицию, заявил бывший
министр сообщения Латвии Анрийс Матисс.
Санкции ЕС и США против России вредят транзитной и пищевой отрасли, отметил Матисс. В условиях глобальной экономики, где тесно переплетены интересы разных сторон, Латвии был бы выгоден политический компромисс между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой.
Не секрет, что российский рынок очень важен для Латвии, которая поставляла в страну большое количество рыбной продукции, например, знаменитые шпроты. Матисс отметил, что консервы можно было бы поставлять и на Запад, но это затруднительно в силу естественных причин.
"Транзит перенаправить мы не можем, так как не в силах изменить географию. Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет. Как только они построят свои порты и откажутся от нас, у нас не будет куда диверсифицировать российские грузы", – сказал он в интервью изданию Dienas Bizness.
Сегодня есть реальная угроза лишиться российского транзита, добавил бывший латвийский политик. По той же причине страна может потерять импорт с Востока – ведь с азиатскими странами тоже нет общих границ.
По мнению политолога Михаила Смолина, заявление Матисса наглядно показывает оторванность властей Латвии от реальной экономической картины в стране, которые до этого момента пытались добиться устроиться на шее Запада за счет антироссийской риторики.
"Единственное, что хорошо продавали последнее время латышские политики, – русофобия. Как оказывается, русофобия не способна прокормить Латвию, вылечить ее экономику", – цитирует Смолина RT.
Латыши отказались от "русского мира" ради западного в надежде, что их будут "кормить" европейские партнеры. Однако в реальности оказалось, что условия ЕС еще более жесткие, отметил эксперт.
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