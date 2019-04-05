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Предложения жителей Метрогородка учтут в проекте реновации

Фото: mos.ru
В районе построят дополнительные школы и детские сады

Проект застройки кварталов реновации в столичном районе Метрогородок изменят в соответствии с пожеланиями местных жителей. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Помимо строительства нового комфортного жилья, на данном участке планируется значительный объем социальной инфраструктуры. В проект планировки заложено строительство 6 школ на 2900 мест, 7 детских садов, детской поликлиники на 320 посещений в смену, физкультурного и многофункционального центров, детского досугового центра", – рассказал чиновник.

Он добавил, что внесенные изменения улучшат также транспортную ситуацию в Метрогородке: "Построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы", – указал Кузнецов.

Сергей Кузнецов. Фото: Агентство городских новостей

Первоначальный проект планировки микрорайонов 1, 2, 2А был изменен после обращений местных жителей. Данные были собраны, проанализированы, учитывались даже сообщения в соцсетях, отметил Кузнецов. Сейчас новый проект  вынесен на публичные слушания. Главный архитектор города уверил, что все пожелания и замечания жителей, поступившие за время слушаний, авторы проекта получат и смогут учесть в ходе дальнейшей доработки.

Проект реновации затрагивает 136 га территории Метрогородка. В том числе планируется благоустройство и озеленение 73 га, возведение детских и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, полное обновление инженерных сетей. В программу реновации этого района вошло 74 жилых дома.

Фото: mos.ru

Публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках переселения из ветхого жилья в столице начались 28 марта 2019 года. С первыми 6 проектами горожане могут ознакомиться, задать уточняющие вопросы и внести предложения с 4 по 10 апреля. Собрание участников публичных слушаний состоится 11 апреля. Дополнительные сведения можно получить в Информационном центре программы по адресу: Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. Она коснется около 1 млн граждан и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир в 5 173 домах.

Николай ВИКТОРОВ
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