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По просьбам жителей в Солнцеве построят новые соцобъекты

Фото: stroi.mos.ru
Предложения от населения учли в проекте реновации района

Проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево будет изменен с учетом предложений местных жителей. Об этом сообщил один из авторов документа, начальник Архитектурно-планировочной мастерской №4 ГАУ "НИ и ПИ Градплан г. Москвы" Павел Калинов. По его словам, нововведения помогут сделать городскую среду более комфортной для детей и взрослых.

"Район будет обеспечен собственной инфраструктурой. Здесь будут расположены школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Для автомобилистов предусмотрена зона открытой городской парковки и два наземных крытых паркинга. Мамы с колясками и маленькими детьми смогут комфортно гулять по свободным от машин дворам. На первых этажах домов откроются кафе, магазины и объекты сферы услуг в шаговой доступности", – рассказал Калинов.

Важно, что в проекте планировки указанной территории, а также на прилегающих участках продумано благоустройство приватных и общественных пространств для жителей разного возраста. Большое внимание уделено озеленению дворов: будут высажены деревья, кустарники, размещены вазоны и цветники.

Фото: mos.ru

Учли проектировщики и близость реки Сетуни: общественные зоны вдоль ул. Новопеределкинская и Родниковая образуют единый ландшафтно-планировочный каркас. А для улучшения транспортной доступности района решено реконструировать ул. Родниковая, Авиаторов, Производственная, а также транспортную развязку на пересечении с Киевским шоссе. Предусмотрена прокладка и новых проездов внутри кварталов.

"В настоящее время проект проходит публичные слушания по программе реновации. Проект создан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем в ходе его разработки мы постарались учесть интересы каждого", – подчеркнул Калинов.

Публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации начались в столице 28 марта 2019 года. С 4 по 10 апреля экспозиции проходят в районах: Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино, Митино. Горожане имеют возможность ознакомиться с проектами, задать уточняющие вопросы и внести предложения. Все высказывания будут собраны и переданы архитекторам и проектировщикам.

Фото: mos.ru

Собрание участников первых публичных слушаний состоится 11 апреля. Дополнительные сведения можно получить в Информационном центре программы по адресу: Москва, 2-я Брестская улица, д. 6.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. Она коснется почти 1 миллиона граждан и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир в 5 тыс. 173 домах. В 2019 г. новоселье в домах,соответствующих самым современным требованиям, смогут отметить более 12 тыс. жителей.

Вера СВЕТЛОВА
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