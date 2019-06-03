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Наркотики и депрессия: Саакашвили рассказал о самых страшных моментах в жизни

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Политик сбросил 25 килограммов

Михаил Саакашвили, едва ступив на украинскую землю, стал раздавать откровенные интервью журналистам. В одном из них он признался, что в юности употреблял запрещенные вещества, а также вспомнил о самом страшном периоде в жизни.

Саакашвили поведал о тяготах, которые ему пришлось перенести, рассказав, что не понаслышке знает, что такое похудеть от стресса. Сначала политик сильно потерял в весе в Киеве, когда его арестовали, тогда он объявил голодовку. В результате – минус первые 10 кг, и, хотя ему "понравилось", голодать, в тюрьму он, по собственным же словам, больше не хочет попадать.

Позже, когда экс-главу Одесской области лишили украинского гражданства и ему пришлось уехать, у него началась депрессия. В результате, находясь в США, он сбросил, в общей сложности, еще около 15 кг, но пообещал назло врагам прийти в лучшую форму.

Восстанавливал душевное равновесие экс-президент Грузии в Нидерландах, где сначала жил в доме у родителей его жены, а после снимал квартиру в Амстердаме. Несмотря на многочисленные "соблазны" в этой стране, он не стал ими злоупотреблять. Однако рассказал журналистам ТНС, что во времена студенчества пробовал запрещенные вещества.

"Мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть много чего, что еще делать интересного...", – интригующе добавил политик, не раскрыв детали того, как он проводил досуг.

Саакашвили рад тому, что вернулся на Украину. Президент Незалежной Владимир Зеленский отдал обратно ему паспорт, отобранный экс-лидером страны Петром Порошенко. Сейчас Мишико живет в маленьком недостроенном доме без кухни, питаясь чем попало. 

Фоторепортаж
Саакашвили устроил бойню на Украине
Михаил Саакашвили. Фото: AP/TASS Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Фото: Sergii Kharchenko/Zuma\TASS Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Pereverzev Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Gusev
Полина ИВАНОВА
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