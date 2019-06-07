Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Еще не предел: число убийц спецназовца в Подмосковье увеличилось до семи

Задержаны еще трое подозреваемых

Количество участников роковой драки в одном из кафе Красногорска растет практически с каждым днем. Так, 7 июня стражи правопорядка задержали еще троих подозреваемых в убийстве 24-летнего ветерана боевых действий.

"С ними ведется оперативная работа",

пояснил осведомитель агентству "Москва. 

На след двоих вышли правоохранители, третий сдался следствию сам. Сейчас арестованных семеро. Не исключено, что их будет порядка 10 человек, предполагает ТАСС. 

Ранее следствие установило, кто нанес смертельный удар в сердце бывшего бойца спецназа ГРУ, сообщает "ФедералПресс". Но предполагаемый палач не признает своей вины. 

Разборка, жертвой которой стал молодой мужчина, произошла ночью 1 июня, напоминает "Свободная пресса"


Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Британцы облили Москву грязью после заявления Путина о Скрипалях

В Соединенном Королевстве не верят в то, что Россия готова возобновить дружбу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей