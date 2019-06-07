Еще не предел: число убийц спецназовца в Подмосковье увеличилось до семи

Задержаны еще трое подозреваемых

Количество участников роковой драки в одном из кафе Красногорска растет практически с каждым днем. Так, 7 июня стражи правопорядка задержали еще троих подозреваемых в убийстве 24-летнего ветерана боевых действий.

"С ними ведется оперативная работа",

– пояснил осведомитель агентству "Москва.



На след двоих вышли правоохранители, третий сдался следствию сам. Сейчас арестованных семеро. Не исключено, что их будет порядка 10 человек, предполагает ТАСС.

Ранее следствие установило, кто нанес смертельный удар в сердце бывшего бойца спецназа ГРУ, сообщает "ФедералПресс". Но предполагаемый палач не признает своей вины.

Разборка, жертвой которой стал молодой мужчина, произошла ночью 1 июня, напоминает "Свободная пресса".





