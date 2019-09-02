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Названы польза и вред бананов

Названы польза и вред бананов
Фото: www.globallookpress.com
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Сладкие плоды нужно есть обязательно, но не всем

Бананы полезны многим людям благодаря наличию в них важных для жизни компонентов и витаминов. Об этом рассказали врачи.

Эти фрукты, по словам медиков, необходимы, так как восполняют нехватку калия в организме. А это, в свою очередь, препятствует образованию камней в почках, нормализует артериальное давление и на 27% уменьшает риск сердечного приступа, пишет runews24.

Также бананы помогают женщинам – уменьшают напряжение во время предменструального синдрома (ПМС). Положительный эффект оказывает и содержащийся в этих фруктах магний, а также витамины В6 и С.

Кроме того, в бананах содержится много клетчатки. Из-за этого они считаются удачным перекусом для спортсменов.

Однако тем, кто страдает лишним весом, есть плоды не стоит. Причина проста – в бананах содержится много калорий, отмечает "ФедералПресс".

Ранее бананы назвали в числе тех продуктов, которые помогают снять стресс. А также стало известно, что благодаря высокому содержанию магния эти плоды благотворно влияют на мужскую половую систему.

Полина ДОРОЖКИНА
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