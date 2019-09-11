Башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули не от пожара

Официальная версия причины гибели людей не соответствует фактам

Теракты 9/11 в США унесли жизни почти 3 тыс.человек из 93 стран. К 18-й годовщине трагедии стало ясно, что правда о причинах столь масштабной катастрофы до сих пор не объявлена. В частности, разрушение 110-этажных башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке не могло быть вызвано пожаром в верхней части построек. На этом настаивает независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Анализируя ситуацию по фотографиям, он указывает, что после тарана самолетом Южной башни начали рушиться верхние этажи. Однако при этом нижние повели себя странно:

"Гораздо ниже (не менее 10 этажей ниже – это видно по еще неразрушенным углам здания) сильнейшее давление на этом нижнем этаже выбрасывает дым направленной струей, – приводят "Новые известия" слова эксперта. – Так что же вызвало такой мощный выброс дыма с этажа, над которым еще нетронутыми разрушениями находится десяток этажей? Ответ напрашивается сам собой, учитывая специфику падения башен: это был какой-то взрыв".

Антипов напоминает, что каркас этих высоток был собран пустотелых железных прямоугольных балок. Под весом разрушающихся сверху конструкций они должны были бы плющиться, скручиваться и т.д. Но состояние нижних балок этому не соответствовало: следов пожара на них нет, металл по углам не оплавлен. По мнению эксперта, это говорит только об одном:

"Что эта балка стала обрезанной не вследствие обрушения здания. И то, что здание теряло свою устойчивость именно из-за таких балок. И они были искусственно обрезаны до начала обрушения здания", – убежден Антипов.

11 сентября 2001 г. боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили в небе над США 4 пассажирских самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра, Пентагон и, предположительно, Белый дом. Протаранившие ВТЦ лайнеры имели полные баки топлива, в результате возник сильный пожар, а рухнувшие конструкции уничтожили соседнее 47-этажное здание.

По делу были арестованы несколько человек арабского происхождения, но на данный момент осужден на пожизненное заключение только один из них, остальные содержатся под стражей в тюрьме Гуантанамо без приговора. В июле 2019 г. подозреваемый в организации теракта Халид Шейх Мохаммед объявил, что готов дать признательные показания и сообщить о роли властей Саудовской Аравии, если ему сохранят жизнь.