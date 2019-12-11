Новыми пошлинами обложат не только номера в отелях, но и услуги на курорте

Новый налог, который ввели власти Турции, в конечном итоге ляжет на плечи туристов. Особенно сильно это почувствуют покупатели эконом-туров. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Официально обязанность выплачивать в казну пошлину возложили на отельеров Турции. С 1 апреля 2020 г. они должны будут отчислять по 1% от стоимости проданного номера, а в следующем году уже по 2%. Но нужно помнить специфику турецких курортов: в стоимость проживания они включают и питание по системе "все включено", и обслуживание на пляже. В итоге сумма будет набегать существенная, и, конечно, владельцы гостиниц постараются возместить убытки за счет отдыхающих.

Насколько сильно подорожают туры в Турцию, эксперты пока не прогнозируют. Скорее всего, для обеспеченных постояльцев люксовых отелей разница окажется не очень заметной, отметил Горин в беседе с МК. Гораздо хуже придется экономным путешественникам, которым из-за прибавки к цене придется или искать гостиницу подешевле, или сокращать дни отдыха у моря.

Впрочем, пока россияне активно бронируют туры в Турцию. По данным АТОР, особенно заметен интерес к отелям 3*.