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Россиянам назвали все выходные дни в 2020 году

Короткие рабочие недели: сколько будут отдыхать россияне в 2020 году
Фото: pixabay.com
Несколько месяцев работа будет идти по сокращенному графику

В 2020 г. россиян ожидают восемь коротких рабочих недель. Об этом рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструде).

Сокращенные недели будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре "в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные". После новогодних каникул будет двухдневная рабочая неделя, сообщил РИА "Новости" заместитель руководителя ведомства Игорь Шкловец.

Затем по сокращенному графику россияне будут трудиться в конце февраля. "В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня – с 25 по 28 февраля. 

Немало выходных дней получится и весной. Вторую рабочую неделю марта урежет до четырех дней Международный женский день. С 27 по 30 апреля рабочими будут тоже только четыре дня – в связи с празднованием Дня весны и труда, передает "Вечерняя Москва".

В последний день весны первая рабочая неделя продлится всего три дня – с 6 по 8 мая. Так получится из-за переноса выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января, поясняет RT. Сокращенной будет и следующая майская неделя. Выходные будут приурочены ко Дню Победы, заявил Шкловец, пишет "Царьград".

Предстоит работать на день меньше и в июне. В этом месяце будет отмечаться День России, напоминает РИА ФАН. А последняя сокращенная рабочая неделя ожидает жителей нашей страны в ноябре. На середину трудовой пятидневки придется выходной – День народного единства, отмечает телеканал "360". 

Ранее сообщалось, что последняя рабочая неделя декабря 2019 г. будет двухдневной – 30 и 31 декабря. Причем последний день года работодатели тоже могут сделать выходным для сотрудников. Выйти на работу после новогодних праздников нужно в четверг, 9 января.

Полина ДОРОЖКИНА

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