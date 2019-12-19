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Чиновники-взяточники лишатся последней лазейки

Чиновники-взяточники лишатся последней лазейки
Фото: www.globallookpress.com
Незаконно полученное имущество конфискуют даже у детей

В рамках борьбы с коррупцией в России разрешено изымать у чиновника в пользу государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, легальность приобретения которых не доказана. Но этого недостаточно, считают в Международной группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, поскольку банковские счета, драгоценности и наличные деньги остаются неприкосновенными.

В ноябре 2019 г. Конституционный суд России признал законной конфискацию имущества осужденного коррупционера у его близких родственников и даже просто знакомых, если найдутся доказательства, что оно было просто записано на их имя, а куплено на взятки и откаты. "Первой ласточкой" применения этой нормы стал экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, у окружения которого конфисковали недвижимость на девять миллиардов рублей.

Можно пойти дальше, считает эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал.

"И чиновники, и лица, к ним приравненные, то есть те, которые заполняют декларации о доходах и крупных расходах, уже находятся под колпаком. Возможно, вот здесь можно было бы расширить на несовершеннолетних детей", – предложил он в эфире НСН.

Ранее по подозрению в получении взятки был задержан зампред правления Пенсионного фонда РФ.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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самый действенный метод пожизненное отлучение от кормушки его и родственников, вплоть до запрета работать компаниям, где он будет трудоустроен с госзаказами....
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