Керсти Кальюлайд пренебрежительно отнеслась к знаку внимания

Эстонский лидер отпраздновала 50-летний юбилей 30 декабря. Российское посольство поздравило ее, отправив в подарок цветы, шоколад и крымское шампанское.

Однако бутылку игристого российским дипломатам вернули. Видимо, в знак того, что Эстония не желает признавать Крым российским. Букет и сладкий презент Кальюлайд милостиво оставила. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.

Ранее Таллин высказал возмущение по поводу возвращения России в ПАСЕ.