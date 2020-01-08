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Эстонский президент отослала обратно подарок из России

Поперек горла встанет: эстонский президент отвергла подарок из России
Керсти Кальюлайд. Фото: www.globallookpress.com
Керсти Кальюлайд пренебрежительно отнеслась к знаку внимания

Эстонский лидер отпраздновала 50-летний юбилей 30 декабря. Российское посольство поздравило ее, отправив в подарок цветы, шоколад и крымское шампанское.

Однако бутылку игристого российским дипломатам вернули. Видимо, в знак того, что Эстония не желает признавать Крым российским. Букет и сладкий презент Кальюлайд милостиво оставила. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.

Ранее Таллин высказал возмущение по поводу возвращения России в ПАСЕ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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