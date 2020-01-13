Некоторые напитки вымывают кальций и приводят к диабету

С возрастом здоровье человека все сильнее зависит от еды. После 50 лет снижается метаболизм, уменьшается количество кальция и эстрогена. Именно поэтому особенно важно следить за питанием – снизить употребление некоторых продуктов или совсем исключить их из рациона.

В первую очередь, врачи советуют меньше есть колбасы и сосисок, так как в них содержится большое количество соли и жиров, что неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Сладкие кофейные напитки также стоит исключить из рациона: они обладают повышенной калорийностью и приводят к диабету.

Пакетированное молоко скорее навредит, чем принесет пользу. Из-за отсутствия в нем полезных жиров, напиток лишь вымывает кальций, поэтому употреблять стоит лишь натуральный продукт, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Азбука здоровья". Соки и смузи из пакета также вредны из-за большого содержания сахара и усилителей вкуса, поэтому врачи рекомендуют готовить фруктовые напитки самостоятельно.

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