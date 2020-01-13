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Проблема импотенции беспокоит многих мужчин. Однако не всегда нужно прибегать к лекарствам – иногда помочь могут и натуральные средства. Индийские эксперты раскрыли рецепт натуральной виагры, которая улучшит эрекцию.
Все очень просто: необходимо смешать ложку меда с чесноком и базиликом. Употреблять такое средство достаточно один раз в день после пробуждения, но важно это делать на голодный желудок.
Мед богат витаминами группы B, а также витаминами D и Е. Чеснок содержит калий, кальций и магний, обеспечивающие стабильную работу репродуктивной системы. А базилик усиливает действие всех компонентов, сообщают "Актуальные новости".
Это простое средство не только повышает потенцию, но и улучшает работу органов мочеполовой системы в целом, стимулирует циркуляцию крови, а также восстанавливает функциональность мышц сердца.
Ранее эксперты поделились рецептом отвара от импотенции.
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