Три доступных продукта заменят популярное лекарство

Проблема импотенции беспокоит многих мужчин. Однако не всегда нужно прибегать к лекарствам – иногда помочь могут и натуральные средства. Индийские эксперты раскрыли рецепт натуральной виагры, которая улучшит эрекцию.

Все очень просто: необходимо смешать ложку меда с чесноком и базиликом. Употреблять такое средство достаточно один раз в день после пробуждения, но важно это делать на голодный желудок.

Мед богат витаминами группы B, а также витаминами D и Е. Чеснок содержит калий, кальций и магний, обеспечивающие стабильную работу репродуктивной системы. А базилик усиливает действие всех компонентов, сообщают "Актуальные новости".

Это простое средство не только повышает потенцию, но и улучшает работу органов мочеполовой системы в целом, стимулирует циркуляцию крови, а также восстанавливает функциональность мышц сердца.

Ранее эксперты поделились рецептом отвара от импотенции.