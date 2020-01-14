Ответа не пришлось долго ждать

Керсти Кальюлайд высказала мнение о том, что представляет сегодня наша страна. По словам эстонского лидера, Москва не оправдала надежд Таллина.

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", – цитирует ее газета "Франкфуртер альгемайне".

Россияне с сарказмом прокомментировали слова Кальюлайд, напомнив ей о давлении эстонских властей на российское информагентство Sputnik.

"Интересно, о какой свободе говорит эта дама? Может, о запрете въезда для неудобных российских журналистов. Может быть, о сумасшедшем давлении на российские СМИ в Эстонии? Или, может, о марионеточном истеблишменте Эстонии, прислуживающем США?", "Надежда использовать Россию как дойную корову улетучилась, как дым", "Эстонские вымираты еще на что-то надеялись? Россия ждет...", "Россия опечалена. Рвем баяны..."

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее эстонский президент отвергла один из подарков от российских дипломатов. Напомним, ко дню рождения ей отправили шоколад, цветы и крымское шампанское. Последнее посольство получило обратно.