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Взрыв и огненная лава: российские туристы оказались в ловушке на Филиппинах

Взрыв и огненная лава: российские туристы оказались в ловушке на Филиппинах
Фото: Kester Ragaza/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Островам угрожает цунами

Российские туристы застряли на Филиппинах. Многие не смогли улететь домой из-за мощного извержения вулкана Тааль, которое произошло 12 января.

За последние сутки вулкан выбросил столб пепла на высоту около 2 тыс. м, а фонтаны лавы – до 500 м, сообщает Rappler. "В три утра где-то был взрыв, пошла огненная лава. Думали, у нас там дом развалится, шатало очень сильно. Сейчас поговаривают, что есть риск вулканического цунами", – цитирует телеграм-канал Life Shot российских туристов.

По их словам, джунгли стали серого цвета из-за слоя пепла, который превратился в цемент после дождя. В некоторых местах нет воды и электричества, рассказала местная жительница телеканалу "Звезда". Власти эвакуируют ближайшие деревни, передает телеканал "360".

Несмотря на закрытие аэропорта, извержение вулкана российских туристов не беспокоит. За помощью они пока не обращались, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко Агентству "Москва".

Ранее туристы застряли на российско-белорусской границе из-за огромных пробок.

Фоторепортаж
Апокалипсис в Венеции: потоп в городе застал врасплох российских туристов
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
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никто за помощью не обращался, но заголовок гласит -,, оказались в огненой ловушке''. Сказочники.
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