Островам угрожает цунами

Российские туристы застряли на Филиппинах. Многие не смогли улететь домой из-за мощного извержения вулкана Тааль, которое произошло 12 января.

За последние сутки вулкан выбросил столб пепла на высоту около 2 тыс. м, а фонтаны лавы – до 500 м, сообщает Rappler. "В три утра где-то был взрыв, пошла огненная лава. Думали, у нас там дом развалится, шатало очень сильно. Сейчас поговаривают, что есть риск вулканического цунами", – цитирует телеграм-канал Life Shot российских туристов.

По их словам, джунгли стали серого цвета из-за слоя пепла, который превратился в цемент после дождя. В некоторых местах нет воды и электричества, рассказала местная жительница телеканалу "Звезда". Власти эвакуируют ближайшие деревни, передает телеканал "360".

Несмотря на закрытие аэропорта, извержение вулкана российских туристов не беспокоит. За помощью они пока не обращались, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко Агентству "Москва".

Ранее туристы застряли на российско-белорусской границе из-за огромных пробок.