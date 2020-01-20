Экс-министр нарушил правила внутреннего распорядка

Прокурорская проверка в колонии №1 Тверской области закончилась наказанием бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Он оказался нарушителем внутреннего распорядка дня исправительного учреждения. Его застали сидящим на кровати средь бела дня.

Причины своего неправильного поведения Улюкаев пояснил письменно, передает телеграм-канал Baza. В результате серьезного наказания ему удалось избежать, дело обошлось вынесением предупреждения,

Экс-министр осужден за взятку на 8 лет лишения свободы. В колонии он служит библиотекарем, также на добровольных началах обучает заключенных экономической грамотности и пишет стихи.