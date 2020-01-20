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Улюкаева наказали в колонии

Улюкаева наказали в колонии
Алексей Улюкаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Экс-министр нарушил правила внутреннего распорядка

Прокурорская проверка в колонии №1 Тверской области закончилась наказанием бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Он оказался нарушителем внутреннего распорядка дня исправительного учреждения. Его застали сидящим на кровати средь бела дня.

Причины своего неправильного поведения Улюкаев пояснил письменно, передает телеграм-канал Baza. В результате серьезного наказания ему удалось избежать, дело обошлось вынесением предупреждения,

Экс-министр осужден за взятку на 8 лет лишения свободы. В колонии он служит библиотекарем, также на добровольных началах обучает заключенных экономической грамотности и пишет стихи.

Фоторепортаж
Суд над Улюкаевым превратили в цирк
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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