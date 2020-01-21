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На Трампа объявили охоту

На Трампа объявили охоту
Дональд Трамп. Фото: Erin Scott/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Жизнь лидера США оценили в 3 миллиона долларов

В Иране ищут добровольца, который готов убить американского президента Дональда Трампа. Голову лидера Белого дома оценили не очень дорого.  

"От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежную премию в размере 3 миллионов долларов наличными тому, кто убьет Трампа", – приводит "Спутник" объявление, распространенное агентством ISNA.

Отмечается, что охоту на Трампа инициировал иранский законодатель Ахмад Хамзе. Со своим предложением он выступил в парламенте Исламской Республики.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит во время авианалета США по колонне, двигавшейся к аэропорту в Ираке. Приказ начать бомбардировку отдал лично Трамп. 

В России предупредили о страшных последствиях такого шага США.

Николай ВИКТОРОВ

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