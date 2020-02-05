В этот день православные почитают память блаженной Ксении Петербургской

Добродетельная Ксения известна тем, что построила храм во имя святого Стефана, а также основала женский монастырь. На протяжении многих лет она вела довольно скромный образ жизни.

В народе 6 февраля получило название Аксиньин день или день Аксиньи-полухлебницы. В этот день существовал ряд запретов, соблюдение которых оберегало от того, чтобы не навлечь на свою семью беду. Наши предки считали, что нельзя ставить квас и брагу, иначе это приведет к неурожаю осенью. Нельзя также завязывать какие-либо узлы, чтобы не накликать похороны, пишет "Вечерняя Москва". В этот день запрещено перестилать постель, так как можно заболеть. 6 февраля ни в коем случае нельзя стричь ногти на руках или ногах – это могло статью причиной судорог.

Приметы и поверья:

В этот день необходимо собраться за семейным столом и обсудить планы на будущее. Наши предки старались простить друг другу обиды и начать жизнь с чистого листа. Согласно приметам погоды, безветренность – предвестник жаркого июля, а вот область принесет за собой скорую хорошую погоду. Метель же являлась знаком позднего прихода весны.

Ранее "Утро" рассказывало, что запрещено делать в Агафьин день согласно народным приметам.

