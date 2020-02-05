Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Народные приметы на 6 февраля: что запрещено делать в Аксиньин день

Народные приметы на 6 февраля: что запрещено делать в Аксиньин день
Фото: pixabay.com
В этот день православные почитают память блаженной Ксении Петербургской

Добродетельная Ксения известна тем, что построила храм во имя святого Стефана, а также основала женский монастырь. На протяжении многих лет она вела довольно скромный образ жизни. 

В народе 6 февраля получило название Аксиньин день или день Аксиньи-полухлебницы. В этот день существовал ряд запретов, соблюдение которых оберегало от того, чтобы не навлечь на свою семью беду. Наши предки считали, что нельзя ставить квас и брагу, иначе это приведет к неурожаю осенью. Нельзя также завязывать какие-либо узлы, чтобы не накликать похороны, пишет "Вечерняя Москва". В этот день запрещено перестилать постель, так как можно заболеть. 6 февраля ни в коем случае нельзя стричь ногти на руках или ногах – это могло статью причиной судорог. 

Приметы и поверья: 

В этот день необходимо собраться за семейным столом и обсудить планы на будущее. Наши предки старались простить друг другу обиды и начать жизнь с чистого листа. Согласно приметам погоды, безветренность – предвестник жаркого июля, а вот область принесет за собой скорую хорошую погоду. Метель же являлась знаком позднего прихода весны. 

Ранее "Утро" рассказывало, что запрещено делать в Агафьин день согласно народным приметам.  

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей