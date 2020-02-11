Раскрыт еще один прогноз болгарской провидицы

Всем людям угрожает большая опасность, сообщается в нескольких СМИ. Страшным днем называют 22.02.2020 – именно тогда может произойти катаклизм, якобы предсказанный Вангой.

Сама болгарская провидица, как пишет "МК", просила на раскрывать информацию о 22 февраля до 2020 года. Учитывая все происходящее, появилось предположение, что Ванга имела в виду коронавирус, от которого уже погибли тысяча человек. Также есть версия, что Земле грозит метеорит.

Каким образом пророчество было рассекречено, непонятно. Также неизвестно, стоит ли доверять появляющимся данным.

Ранее "Утро" публиковало предсказание Ванги о страшной эпидемии, которая начнется в Африке. На разработку вакцины от китайского вируса уйдет не меньше года.