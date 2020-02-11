Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Грядет катаклизм: чудовищное предсказание Ванги на 22 февраля

Грядет катаклизм: чудовищное предсказание Ванги на 22 февраля
Ванга. Фото БТА-ИТАР-ТАСС
Раскрыт еще один прогноз болгарской провидицы

Всем людям угрожает большая опасность, сообщается в нескольких СМИ. Страшным днем называют 22.02.2020 – именно тогда может произойти катаклизм, якобы предсказанный Вангой.

Сама болгарская провидица, как пишет "МК", просила на раскрывать информацию о 22 февраля до 2020 года. Учитывая все происходящее, появилось предположение, что Ванга имела в виду коронавирус, от которого уже погибли тысяча человек. Также есть версия, что Земле грозит метеорит.

Каким образом пророчество было рассекречено, непонятно. Также неизвестно, стоит ли доверять появляющимся данным.

Ранее "Утро" публиковало предсказание Ванги о страшной эпидемии, которая начнется в Африке. На разработку вакцины от китайского вируса уйдет не меньше года.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей