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Белоруссия подрывает здоровье россиян нелегальными сигаретами

Белоруссия подрывает здоровье россиян нелегальными сигаретами
Фото: pixabay.com
Контрабанду обнаружили на прилавках в 70 регионах РФ

Российские магазины торгуют нелегальным табаком. Это выявили специалисты IT-компания "Эвотор", изучив данные с 600 тыс. онлайн-касс за январь 2020 года.

Эксперты обратили внимание, что каждая пятая пачка сигарет, купленная в Смоленской и Челябинской областях, – это бренды, продажи которых официально не разрешены в России. В Дагестане такого контрафакта обнаружилось 10% от общего числа продукции. В Санкт-Петербурге – 6%. Всего же торговлю нелегальными сигаретами удалось обнаружить в 70 российских регионах.

Проверка показала, что эти сигареты контрабандой завезены из Белоруссии. В регионах они пользуются повышенным спросом за счет низкой цены: в среднем, такая пачка стоит 55 руб. против 93 руб., передает РИА "Новости". Еще хуже дело обстоит с нелегальным табаком.

В рамках борьбы с контрафактом с 1 июля 2020 г. все розничные магазины в РФ смогут торговать только промаркированными сигаретами. Нарушителям грозят штрафы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нелегально получает дешевый сахар из республики.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Юрий
Можно подумать "легальные" сигареты ущерба здоровью не наносят.
Не думай - кури, пей, морально разлагайся
Юрий
Ответить
Можно подумать "легальные" сигареты ущерба здоровью не наносят.
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