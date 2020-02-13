За препарат отдадут деньги, если он не подошел пациенту

В аптеки можно сдавать купленные там лекарства. Это подтвердили в Роспотребнадзоре.

Существует несколько случаев, когда фармацевт обязан принять товар обратно. В первую очередь, если срок годности уже истек, нарушена целостность упаковки или данные на этикетке смазаны, указывает ведомство.

Сдать можно и лекарства надлежащего качества, если в аптеке случайно пробили другой препарат, перепутали дозировку или форму, передает "Царьград".

Если продавец отказывается возвращать деньги за такой товар, покупатель вправе составить претензию и отправить ее по почте с уведомлением и описью вложения.