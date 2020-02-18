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Россиян лишили выходного 31 декабря

Правительство считает, что в последний день в году нужно работать

Народ выйдет на работу 31 декабря 2020 года. Так решила комиссия страны по законопроектной деятельности.  

Чиновники отклонили инициативу фракции ЛДПР. Депутаты и член Совета Федерации Сергей Леонов предлагали, чтобы 31 декабря всегда было выходным днем, если выпадает на будни, передает ТАСС, ссылаясь на отзыв ведомства, копия которого есть у редакции. 

Либерал-демократы хотели, чтобы эту инициативу прописали в Трудовом кодексе. Комиссия в документе отметила, что кабинет министров и так имеет право менять нерабочие праздничные дни, поэтому вносить эту поправку не имеет смысла. 

Полина ИВАНОВА

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