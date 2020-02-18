Правительство считает, что в последний день в году нужно работать

Народ выйдет на работу 31 декабря 2020 года. Так решила комиссия страны по законопроектной деятельности.

Чиновники отклонили инициативу фракции ЛДПР. Депутаты и член Совета Федерации Сергей Леонов предлагали, чтобы 31 декабря всегда было выходным днем, если выпадает на будни, передает ТАСС, ссылаясь на отзыв ведомства, копия которого есть у редакции.

Либерал-демократы хотели, чтобы эту инициативу прописали в Трудовом кодексе. Комиссия в документе отметила, что кабинет министров и так имеет право менять нерабочие праздничные дни, поэтому вносить эту поправку не имеет смысла.