Эксперты доказали, что физиология не влияет на эрекцию

Чтобы повысить потенцию, многим мужчинам достаточно устранить проблемы со здоровьем, избавиться от вредных привычек и лишнего веса, правильно питаться, меньше переживать, чаще двигаться и заниматься сексом.

После 60 лет либидо слабеет, ведь снижается общий энергетический тонус. Продолжать вести регулярную половую жизнь можно несколькими способами. Самое простое – принимать так называемые контрастные ванны. Для этого нужно взять два таза, в один налить горячую воду, в другой – холодную и посидеть в каждом попеременно по 30 – 50 секунд, что поможет улучшить кровоток.

Также эффективны горчичники. Их окунают в теплую воду и прикладывают к ступням. Сверху надевают теплые носки и держат ноги в такой парилке около 10 минут, после чего моют вначале в теплой, а затем в прохладной воде и растирают ступни сухим полотенцем. Благодаря этому происходит отток крови от ног к половым органам.

Ежедневный контрастный душ и еженедельные походы в сауну тоже благотворно сказываются на мужской силе. Из-за разницы температур кровоток в организме восстанавливается, говорится в статье портала barberowl.ru.

Также для хорошей потенции нужно есть правильную пищу и исключить вредную – к примеру, различные соусы. Полезно добавлять в рацион афродизиаки: сельдерей, петрушку, чеснок, лук. Помогут и нужные коктейли. А вот от вредных привычек – алкоголя и курения – лучше отказаться. Вещества, которые содержатся в табачной продукции, сужают сосуды и понижают выработку половых гормонов.

Для мужской силы важен и спорт. Особенно он актуален для тех, кто много сидит за компьютером. Рекомендуются кросс-фит упражнения, утренние и вечерние пробежки, занятия йогой и плаванием.

Мужчинам, которые хотят и после 60 радовать женщин в постели, нельзя забывать о том, что нужно уделять должное внимание отдыху и высыпаться – не менее восьми часов в сутки. Порой, чтобы поднять потенцию за один день, надо просто избавиться от стрессов и расслабиться.