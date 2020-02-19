Назван способ восстановления потенции в домашних условиях
Чтобы повысить потенцию, многим мужчинам достаточно устранить проблемы со здоровьем, избавиться от вредных привычек и лишнего веса, правильно питаться, меньше переживать, чаще двигаться и заниматься сексом.
После 60 лет либидо слабеет, ведь снижается общий энергетический тонус. Продолжать вести регулярную половую жизнь можно несколькими способами. Самое простое – принимать так называемые контрастные ванны. Для этого нужно взять два таза, в один налить горячую воду, в другой – холодную и посидеть в каждом попеременно по 30 – 50 секунд, что поможет улучшить кровоток.
Также эффективны горчичники. Их окунают в теплую воду и прикладывают к ступням. Сверху надевают теплые носки и держат ноги в такой парилке около 10 минут, после чего моют вначале в теплой, а затем в прохладной воде и растирают ступни сухим полотенцем. Благодаря этому происходит отток крови от ног к половым органам.
Ежедневный контрастный душ и еженедельные походы в сауну тоже благотворно сказываются на мужской силе. Из-за разницы температур кровоток в организме восстанавливается, говорится в статье портала barberowl.ru.
Также для хорошей потенции нужно есть правильную пищу и исключить вредную – к примеру, различные соусы. Полезно добавлять в рацион афродизиаки: сельдерей, петрушку, чеснок, лук. Помогут и нужные коктейли. А вот от вредных привычек – алкоголя и курения – лучше отказаться. Вещества, которые содержатся в табачной продукции, сужают сосуды и понижают выработку половых гормонов.
Для мужской силы важен и спорт. Особенно он актуален для тех, кто много сидит за компьютером. Рекомендуются кросс-фит упражнения, утренние и вечерние пробежки, занятия йогой и плаванием.
Мужчинам, которые хотят и после 60 радовать женщин в постели, нельзя забывать о том, что нужно уделять должное внимание отдыху и высыпаться – не менее восьми часов в сутки. Порой, чтобы поднять потенцию за один день, надо просто избавиться от стрессов и расслабиться.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть
- Что нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ