Жители города зря испугались

Власти столицы объяснили, что никакого запрета на продажу алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля введено не будет, пишет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Продовольственные магазины, где можно приобрести горячительное, будут работать во время карантина в обычном режиме. Кроме того, по графику продолжат функционировать аптеки и маркеты с товарами первой необходимости.

Жителям столицы разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, например, для того, чтобы зайти в продуктовый магазин или купить лекарства.

Также можно выйти из квартиры, если нужно обратиться за экстренной помощью или выгулять питомца. Для променада с собакой разрешается отойти не далее, чем на 100 м от дома.

Напомним, до 5 апреля в городе на карантин закрыты все увеселительные заведения, парки и зоны отдыха. Ранее также сообщалось, что на продажу спиртного в России могут ввести временные ограничения.